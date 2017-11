Przez ten „kosmiczny” metal wyginęły dinozaury. Naukowcy ogłosili, że iryd może pokonać raka

Naukowcy z międzynarodowego zespołu przekonują, że iryd- metal przejściowy niezwykle rzadko występujący w skorupie ziemskiej, może nyć wykorzystywany do skutecznego zwalczania komórek rakowych. Pierwiastek naturalnie niemal nie występuje na Ziemi. Znaleźć go można natomiast w osadach skalnych m.in. na półwyspie Jukatan w Meksyku, co wskazuje, że w tym miejscu pod koniec kredy uderzył meteoryt bądź planetoida.

Zdaniem profesorów pracujących nad medycznym wykorzystaniem irydu, pierwiastek może być używany do precyzyjnego niszczenia komórek rakowych poprzez wypełnianie ich tlenem singletowym, przy jednoczesnym pomijaniu zdrowych komórek.

Terapia polega na naświetlaniu organizmu wiązkami światła laserowego. Po przeniknięciu przez skórę iryd połączony z materią organiczną trafia do zaatakowanych komórek. Następnie iryd jest aktywowany poprzez strumień czerwonego światła. W ten sposób pierwiastek zamienia zawarte w komórce cząsteczki tlenu O2 w tzw. tlen singletowy. Takie działanie sprawidzło się w warunkach laboratoryjnych, gdy naukowcy pracowali na wychodowanych specjalnie komórrkach raka płuc.