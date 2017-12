Rewolucyjne badania naukowców. Implant mózgowy może powstrzymać przestępców seksualnych?

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli, że kilka sekund przed impulsywnym zachowaniem, mózg wysyła wyraźny sygnał. Ta aktywność występuje w obszarze mózgu zwanym jądrem półleżącym, który jest jednym z elementów tzw. układu nagrody. To właśnie te struktury w naszym mózgu odpowiadają za motywację oraz kontrolę zachowania. Układ nagrody aktywowany jest szczególnie w sytuacjach zaspokajania popędów oraz w trakcie wykonywania czynności, które dają nam przyjemność. Czasami ta przyjemność powoduje jednak niechciane konsekwencje społeczne np. w przypadku przestępców seksualnych.

Dlatego też naukowcy postanowili przebadać, co decyduje o takim, a nie innym zachowaniu człowieka. Badacze wykazali, że dostarczenie małego impulsu elektrycznego za pomocą implantu mózgowego do jądra półleżącego, zapobiega impulsywnemu zachowaniu. Metoda ta może pozwolić nie tylko na ograniczenie liczby przestępstw seksualnych, ale również może pomóc w walce z otyłością i kompulsywnym objadaniem się, a także nadużywaniem alkoholu czy narkotyków. Eksperci z Uniwersytetu Stanforda podkreślają, że może także zapobiec samobójstwom dokonywanym pod wpływem chwili.

Dr Casey Halpern dodała, że do tej pory nikt nie był w stanie udokumentować, że tego typu niewielki impuls elektryczny, może powodować aż tak kolosalne zmiany w naszym zachowaniu. Implant mózgowy, czyli urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym, zwykle umieszcza się na powierzchni mózgu lub podłącza go do kory mózgowej. Są już wykorzystywane m.in. w przypadku osób chorujących na chorobę Parkinsona w celu zniwelowania m.in. drżenia rąk.