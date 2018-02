Przebadali szkielet jednego z pierwszych Brytyjczyków. Okazało się, że mężczyzna był czarnoskóry

Jak donosi „The Guardian”, brytyjscy naukowcy wzięli pod lupę szkielet sprzed blisko 10 tys. lat. Są to najstarsze szczątki znalezione na terenie Wielkiej Brytanii. Początkowo uważano, że mężczyzna miał bladą skórę i jasne włosy. Badacze doszli do takiego wniosku, ponieważ szkielet pochodził z końca epoki lodowcowej. Wtedy to pierwsi osadnicy z kontynentalnej Europy przybywali do Brytanii. Wyniki badań genetycznych przyniosły jednak niespodziewany rezultat. Okazuje się, że mężczyzna miał niebieskie oczy, bardzo ciemną brązową karnację oraz czarne, kręcone włosy.

Odkrycie wskazuje, że geny jasnej skóry rozpowszechniły się w europejskiej populacji później, niż dotychczas sądzono. To dowód na to, że kolor skóry nie zawsze był wskaźnikiem przynależności geograficznej, tak jak to jest często postrzegane współcześnie. Badania genetyczne przeprowadzono po wywierceniu 2-milimetrowego otworu w znalezionej czaszce i wyciągnięciu kilku miligramów proszku kostnego. Dzięki temu badacze uzyskali pełny genom, który pozwolił im na odtworzenie wyglądu Cheddar Mana.

