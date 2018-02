Naukowcy stworzyli w warunkach laboratoryjnych ludzką komórkę jajową. „To przełom”

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu twierdzą, że udało się im wyhodować w laboratorium komórki jajowe. Zespół twierdzi, że w przyszłości może to prowadzić do badania nowych sposób zachowywania płodności dzieci chorych na raka. Ponadto jest to okazja do poznania, jak rozwijają się komórki jajowe.

Żeński płód zaczyna wytwarzać własne komórki jajowe w ciągu 9 tygodni od momentu jego poczęcia. W momencie narodzin dziewczynki liczba jeszcze niedojrzałych komórek jajowych, zamkniętych w pęcherzykach jajnikowych, wynosi dwa miliony i podzielone są one równo pomiędzy oba jajniki. W takiej formie pęcherzyki jajnikowe pozostają do osiągnięcia okresu dojrzałości płciowej kobiety oraz pierwszej miesiączki. Naukowcy podają, że prace nad stworzeniem w warunkach laboratoryjnych komórek jajowych, trwały dziesiątki lat. Wymaga to starannego kontrolowania warunków, jakie panują w laboratorium, w tym poziomów tlenu, hormonów, białek stymulujących wzrost i podłoża, w którym „hodowane” są komórki jajowe. W czasopiśmie „Molecular Human Reproduction” naukowcy przyznają, że na razie technika hodowania komórek jajowych wymaga udoskonalenia, gdyż jest bardzo nieefektywna – jedynie 10 procent komórek jajowych kończy „podróż do dojrzałości”. Komórki nie zostały też nigdy zapłodnione. – Poza wszelkimi zastosowaniami klinicznymi, jest to duży przełom w kierunku zrozumienia rozwoju komórek jajowych – podała jedna z badaczek prof. Evelyn Telfer. Ciałko polarne Podczas rozwoju komórka jajowa musi odrzucić połowę swojego materiału genetycznego, ponieważ w przeciwnym razie byłoby zbyt dużo DNA, w momencie zapłodnienia przez plemniki. Nadmiar ten jest odrzucany do miniaturowej komórki zwanej ciałkiem polarnym. W badaniu jednak komórka ta była niepokojąco duża. Naukowcy przyznają, że jest to problem, jednak z czasem powinno udać się im temu zaradzić.