Witamina D zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Naukowcy dowiedli, że nawet o 50 proc.

Badania przeprowadzono na grupie liczącej 33 736 osób obu płci w wieku od 40 do 69 lat. Wyniki były bardziej obiecujące u mężczyzn. Japońscy badacze stwierdzili, że wysoki poziom „witaminy słoneczne” we krwi wiąże się z o 50 proc. mniejszym ryzykiem zachorowania na raka wątroby. Ogólne ryzyko zachorowania na raka innej klasyfikacji było o 20 procent niższe.

Uczestnicy badania podali swoją historię medyczną, informacje o diecie i stylu życia. Pobrano także im do badania krew, dzięki czemu można było zbadać w niej poziom witaminy D. Następnie osoby te były monitorowane przez średnio 16 lat. Naukowcy analizowali krew, uwzględniając jednocześnie inne uwarunkowania jak ryzyko raka i historia tej choroby w rodzinie danego człowieka, wiek, waga, poziom aktywności fizycznej, palenie tytoniu, spożycia alkoholu. Pod uwagę brano także sezon, gdyż wpływa to na ilość witaminy D we krwi.

Naukowcy stwierdzili, że nie ma związku między rakiem płuc i prostaty a poziomem witaminy D. Eksperci podali ponadto, że może istnieć „efekt sufitu” jeżeli chodzi o korzyści z witaminy D.

Wyniki badań przeprowadzonych w Japonii, wzmacniają i potwierdzają wyniki podobnych badań prowadzonych wcześniej w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z innym badaniem przeprowadzonym w styczniu tego roku, dzienna dawka witaminy D może złagodzić objawy zespołu jelita drażliwego (IBS). W związku z tym, że IBS wiązał się często z depresją i lękiem, wyciągnięto też wniosek, że witamina D poprawić może nastrój.