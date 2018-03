Naukowcy twierdzą, że odkryli nowy narząd w ciele człowieka. Jest największy ze wszystkich

Nowo odkryta część ciała, której nazwa to interstitium, jest strukturą wypełniającą miejsce wewnątrz tkanek i między nimi. Nauce wcześniej znany był już płyn pozakomórkowy i wewnątrzkomórkowy, ale badania opublikowane w „Scientific Reports” rzucają nowe światło na ich właściwości i rolę, co zdaniem autorów pozwala zakwalifikować interstitium jako kompletnie odrębny narząd. – Początkowo sądziliśmy po prostu, że to interesująca tkanka, ale kiedy rzeczywiście zagłębimy się w to, jak ludzie definiują narządy, okazuje się, że krążą wokół dwóch idei – że mają one jednolitą strukturę albo są tkankami o jednolitej strukturze, bądź że to tkanki o jednolitej funkcji – tłumaczył dr Neil Theise, profesor patologii z NYU Langone Health w Nowym Jorku, współautor badania. – W tym wypadku można mówić o obu warunkach. Ta struktura wygląda tak samo, w którymkolwiek miejscu ciała na nią spojrzysz, podobnie – spójne są jej funkcje, które zaczynamy wyjaśniać – wskazał.

Czym jest interstitium?

Z badań wynika, że interstitium zajmuje większą powierzchnię niż skóra, którą dotychczas uważano za największy narząd (skóra stanowi około 16 proc. masy ciała). Zdaniem Theise'a nowo odkryta struktura "szacunkowo stanowi 20 proc. objętości ciała, co odpowiada około 10 litrom u młodej osoby".

Interstitium zostało odkryte na drodze specjalistycznych badań endomikroskopowych na próbkach pobranych od 13 pacjentów, którzy przeszli operacje trzustki w Mount Sinai Beth Israel w Nowym Jorku. Pochodzące od nich tkanki zostały wypełnione specjalnym płynem fluorescencyjnym, umożliwiającym szczegółowe badanie. Dzięki temu naukowcy zaobserwowali przestrzenie, w których gromadził się płyn. Ich zdaniem wcześniej nie dostrzegano interstitium z powodu odwodnienia przy innych badaniach.

Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze szczegółowe analizy i badania, żeby dokładnie określić rolę, jaką pełni odkryty przez nich narząd. Podejrzewają jednak, że znajdujący się w całym ciele interstitium może odgrywać rolę nośnika w rozprzestrzenianiu się komórek rakowych, prowadząc do przerzutów. – Bezpośrednie pobieranie próbek płynu śródmiąższowego może stać się potężnym narzędziem diagnostycznym – skomentował dr Theise.