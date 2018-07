NA ŻYWO: Mars najbliżej Ziemi od 15 lat. Zobacz „wielką opozycję”!

„W nocy wyjdźcie na zewnątrz i szukajcie Marsa!” – zachęca NASA. Czerwona Planeta w nocy 31 lipca znajdzie się w tzw. wielkiej opozycji do Ziemi. Oznacza to, że Mars będzie najbliżej naszej planety od 2003 roku. Taka okazja do jego obserwacji powtórzy się dopiero w 2035 roku.

Gdzie Mars znajduje się na niebie?

Trzeba go szukać nisko, nad południowym horyzontem. Z pomocą ponownie przychodzi Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, która na Twitterze udostępniła schemat nieba z widoczną pozycją Marsa i Saturna. Tych, którzy nie będą mogli zobaczyć Czerwonej Planety na żywo, zachęcamy do oglądania transmisji we Wprost.pl.

Opozycja Marsa – jak obserwować?

Zjawisko będzie można obserwować praktycznie przez całą noc, nisko nad południowym horyzontem. W rozmowie z PAP popularyzator astronomii Karol Wójcicki tłumaczył, że nawet ktoś, kto nigdy nie obserwował nieba, nie będzie miał problemu z rozpoznaniem, że jest to właśnie Mars. Mars znajdzie się bardzo blisko Ziemi – dystans liczyć będzie 57,768 mln km. – Mars w nocy będzie świecił bardzo silnym pomarańczowo-czerwonym blaskiem – podkreślił ekspert. Wójcicki zwrócił uwagę, że Mars w odróżnieniu od innych punktów na niebie, które będą go otaczały, a z których niektóre będą czerwone, nie będzie migotał. – Gwiazdy wszystkie mrugają, tak jakby puszczały do nas oko, planety tego nie robią, świecą blaskiem stałym i niezmiennym – tłumaczył.

Wielka opozycja Marsa – co to jest?

31 lipca Mars znajdzie się najbliżej naszej planety od 2003 roku – dystans liczyć będzie 57,768 mln km. Zjawisko to nazywane jest „wielką opozycją Marsa” – w jej czasie Czerwona Planeta będzie miała nie tylko duże rozmiary kątowe na niebie, ale też będzie jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie, zaraz po Słońcu, Księżycu i planecie Wenus.

