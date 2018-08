Naukowcy ostrzegają: Upały doprowadzą do masowych zgonów

Wraz ze wzrostem temperatury, rośnie ryzyko przegrzania u ludzi oraz wpływ czynników atmosferycznych takich jak smog. Wysokie temperatury same w sobie są dla niektórych ludzi rzeczą ciężką do zniesienia. W samym Montrealu w zeszłym miesiącu odnotowano 70 zgonów, które miały związek ze wzrostem temperatury powietrza. Jako że globalne ocieplenie wciąż postępuje i takie anomalie pogodowe mogą przydarzać się dużo częściej, to należy rozważyć, jak odbije się to na naszym zdrowi.

Skutki zmiany klimatu mogą być bardziej dotkliwe niż sądzono

– Niestety, nasze badania wskazują, że bardzo prawdopodobne jest zwiększenie częstotliwości ich występowania i siły, z jaką uderzają. Jednak liczba dowodów na to, że przełoży się to na wzrost światowej śmiertelności jest ograniczona – uspokajał Antonio Gasparrini z londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej.

Międzynarodowy zespół badawczy, na czele którego stoi naukowiec, stworzył bazę danych zawierającą codziennie mierzone temperatury powiązane z liczbą zgonów. Pomiarów dokonywano od stycznia 1984 do końca 2015 roku, w 412 społecznościach. Zebrane dane posłużyły do stworzenia modelu, opisującego śmiertelność od roku 1977 aż do końca obecnego stulecia, a rezultaty różniły się w zależności od przyjętego scenariusza. Jeżeli przyjmiemy, że nie zajdą żadne istotne zmiany, to przewidywania nie napawają optymizmem.

Naukowcy ostrzegają: Najgorsze przed nami

– To badanie, największe epidemiologiczne studium przewidywanych skutków upałów w kontekście globalnego ocieplenia, sugeruje, że zajdzie dramatyczny wzrost liczy zgonów związanych z temperaturą w strefie wysoko zaludnionych terenów tropikalnych i subtropikalnych – stwierdził Gasparrini.

Z przedstawionych przez zespół danych wynika, że liczba takich zgonów w samej Kolumbii wzrosłaby 30-krotnie, w Brazylii i na Filipinach byłoby ich 10 do 20 razy więcej. W największych miastach USA i Australii śmiertelność mogłaby się zwiększyć czterokrotnie.

Dane te zakładają jednak, że warunki życia pozostałyby takie jak obecnie. Populacje z dużą pewnością dostosują się jednak do zmieniającego się klimatu. Jednak nawet w najlepszym przewidywanym scenariuszu zakładającym, że wszystkie państwa będą przestrzegać porozumienia paryskiego i rządy wprowadzą nowe rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia obywateli, w niektórych krajach tropikalnych liczba zgonów wciąż ulegnie podwojeniu.

