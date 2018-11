Rewolucja, która pozwoli handlować z kosmitami - zmieniono definicję kilograma. Pomogła waga Kibble'a

„Kilogram schudł” – mówili eksperci. „Nie, to inne wzorce, przechowywane poza Sevres, zwiększyły swoją wagę” – odpowiadali inni specjaliści. Od teraz problem ten przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Opracowano nowy, całkowicie rewolucyjny sposób określania wagi kilograma.

Dawniej, aby dowiedzieć się ile waży kilogram, albo jaką długość ma metr, trzeba było udać się do Sevres we Francji, gdzie w 1889 roku umieszczono odlane z platyny i irydu wzorce. Metr odmierzało się od metalowego pręta, a kilogram odważało od specjalnego walca o wysokości 39 mm.

Od tamtego czasu nauka rozwinęła się na tyle, by znaleźć lepszy, niezawodny sposób na zdefiniowanie metra. Obecnie metr to odległość, jaką światło pokonuje w próżni z czasie 1/299792458 sekundy. Dzięki temu pozostaje on niezmienny, mimo nieuniknionego fizycznego niszczenia wzorca w Sevres. Fizycy od lat głowili się, jak w podobny sposób „uniezależnić” kilogram. Absolutna precyzja to w tym wypadku coś więcej niż fanaberia. W końcu od kilograma odmierzano inne wagi zarówno tony, jak i nanogramy, a te wartości służyły do najbardziej skomplikowanych obliczeń.

Nowa definicja kilograma

13 października na 26. Międzynarodowej konferencji Miar i Wag w Wersalu przedstawiciele 60 państw postanowili podjąć stosowne kroki w tej sprawie. W piątek 16 listopada zebrani na konferencji zgodnie stwierdzili, że znaleźli odpowiednią definicję dla kilograma. Nowy wzorzec został oparty na stałej Plancka – wartości, która nie zmienia się w czasie i przestrzeni. Dokładny pomiar wykonano przy użyciu wagi Kibble'a, która wykorzystuje pole elektromagnetyczne do pomiaru masy. Przyrząd ten sprawdza, jakiej energii potrzeba do zrównoważenia danej masy. Nowy wzorzec nie będzie potrzebował już sejfu – od teraz będzie dostępny wszędzie i w każdym momencie.

Według polskiego Głównego Urzędu Miar, nowa definicja otrzymała brzmienie: kilogram, oznaczenie kg, to jednostka masy SI. Jest ona zdefiniowana poprzez ustaloną wartość liczbową stałej Plancka h, wynoszącą 6.62607015×10−34, wyrażoną w jednostce J⋅s, która jest równa kg⋅m2⋅s−1, przy czym metr i sekunda określone są poprzez c and Δν Cs .

Handel z pozaziemskimi cywilizacjami?

Choć definicja oparta na fizyce kwantowej z natury rzeczy musi być znacznie bardziej skomplikowana od dotychczasowej, pozwoli ona na znacznie dokładniejsze wykonywanie wszelkiego rodzaju pomiarów. Nie będzie też zauważalna w życiu codziennym, gdzie dalej będziemy posługiwać się gotowymi już miarami. Główny urząd miar podkreśla, że dzięki nowej definicji ludzkość będzie mogła bez problemu prowadzić wymianę handlową nawet z pozaziemskimi cywilizacjami, o ile oczywiście na jakieś natrafimy.