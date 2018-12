Niezwykłe zdjęcia z powierzchni Marsa. Polacy zwrócą uwagę na jeden szczegół

Wysłana przez NASA sonda InSight w listopadzie z powodzeniem wylądowała na Marsie. Swój wkład w misję mieli Polacy, którzy opracowali mechanizm napędowy lądownika. Na najnowszych zdjęciach wysłanych przez sondę możemy zauważyć polski akcent prosto z przestrzeni kosmicznej. Na zewnętrznej powłoce urządzenia znajduje się tabliczka z flagami m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec czy Japonii. Wśród nich widnieje także flaga w biało-czerwonych barwach. Jak podaje NASA, zdjęcia zostały zrobione 9 grudnia.

Jednym z trzech głównych urządzeń pomiarowych, które zabrała ze sobą misja InSight jest Kret HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), którego mechanizm wbijający wykonała polska firma Astronika na zlecenie Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Wykonano go we współpracy z kilkunastoma firmami i polskimi ośrodkami badawczymi. Według Polskiej Agencji Kosmicznej to pierwszy kompletny mechanizm dostarczony przez krajowy przemysł na tak istotną, amerykańską misję.

– Sonda InSight została wysłana przez NASA. Jej celem jest badanie powierzchni Marsa, w szczególności wbicie się w jego skorupę i zbadanie tego, co znajduje się kilka metrów pod powierzchnią Czerwonej Planety – komentował prezes PAK w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak podkreślił, będzie to pierwszy taki eksperyment przeprowadzony w historii ludzkości.

