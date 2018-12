Zadanie z matematyki podzieliło internautów. Jak sobie z nim poradzicie?

Uczniowie na egzaminie dostali zadanie o następującej treści: „Na pozalekcyjne zajęcia sportowe zapisanych jest 37 osób. Uzasadnij, że w tej grupie są co najmniej 4 osoby, które urodziły się w tym samym miesiącu”. Za poprawne rozwiązanie można było otrzymać maksymalnie dwa punkty.

Polecenie wzbudziło sporo kontrowersji, a część internautów przekonywała, że treść jest po prostu „abstrakcyjna”. Wirtualna Polska wzięła się za rozwiązanie zagadki. O pomoc poproszono Łukasza Burego, matematyka z Centrum Nauki Kopernik.

Jaka jest poprawna odpowiedź?

– Gdyby nieprawdą było, że w grupie są co najmniej 4 osoby urodzone w pewnym miesiącu, to znaczyłoby, że w każdym miesiącu urodziło się co najwyżej 3 uczestników zajęć. Miesięcy jest dwanaście, więc łącznie w takim przypadku mogłoby być co najwyżej 12 razy 3 = 36 uczestników zajęć. A z treści zadania wiemy, że jest ich więcej. Co kończy dowód – wyjaśnia Łukasz Bury.

Czytaj także:

Zwykli ludzie? Lepiej przypatrz się dokładnie. Żadna z tych twarzy nie należy do człowieka