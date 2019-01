Pierwszy rekord NASA w 2019 roku? Sonda New Horizons przeleciała obok Ultima Thule

Sonda New Horizons przeleciała obok planetoidy 2014 MU69 (zwanej Ultima Thule) w Psaie Kuipera 1 stycznia o 6:33 czasu polskiego w odległości około 3,5 tys. km od obiektu. Pierwsze naukowe dane, w tym być może pierwsze dokładne zdjęcie planetoidy może spłynąć na Ziemię do godziny 0:35 w nocy z 1 na 2 stycznia lub w drugiej sesji komunikacyjnej – czyli do 9:29 2 stycznia.

Planetoida jest cennym obiektem badań, gdyż według naukowców mogła powstać 4,5 miliarda lat temu, mniej więcej w tym samym czasie co nasz Układ Słoneczny. Została odkryta dopiero w 2014 roku. Sonda New Horizons wystartowała w 2006 roku.