Kolarski: Prezydent chce omówić z prof. Nowakiem kontrowersje wokół Konstytucji dla Nauki

W czwartek podczas rozmowy w telewizji wPolsce.pl Kolarski był pytany o stanowisko prezydenta Dudy w sprawie kontrowersji wokół nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucji dla Nauki, która weszła w życie 1 października ubiegłego roku. Wprowadza on m.in. do systemu ewaluacji działalności naukowej badaczy wykaz wydawnictw monografii naukowych. Jak informuje na swojej stronie resort nauki, wcześniej wszystkim monografiom naukowym przyznawano (co do zasady) taką samą liczbę punktów. Teraz to się zmieni.

W grudniowym liście do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ponad 40 naukowców, reprezentujących nauki humanistyczne, głównie historyków, zaapelowało O wstrzymanie planów ogłoszenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy punktowanych wydawnictw i czasopism naukowych.

Autorem listu w sprawie wolności polskiej humanistyki jest historyk prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN. Wśród sygnatariuszy listu są m.in. profesorowie: Jarosław Marek Rymkiewicz, Jacek Bartyzel, Tomasz Schramm czy Marek Kornat. Według autorów listu plany „ogłoszenia listy 'słusznych' wydawnictw i czasopism” zagrażają „wolności naukowej myśli i specyficznego powołania humanistyki” .

– Prezydent zaprosił pana Andrzeja Nowaka do Pałacu (Prezydenckiego – przyp. PAP), żeby bezpośrednio od autora listu otwartego dowiedzieć się, jakie jest jego stanowisko i poznać zarzuty, ale też propozycje wyjścia z tej sytuacji – poinformował w czwartek podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Dodał, że do spotkania ma dojść „w najbliższych dniach” .

W ocenie prezydenckiego ministra „ta sprawa nie ma charakteru politycznego”, gdyż - jak zaznaczył - "osoby, które wspierają pana Nowaka różnią się w sposób radykalny w swoich poglądach politycznych".

– Uważam, że to jest ważna sprawa dla państwa polskiego, dla szkolnictwa wyższego (…), ale to, co ważne w słowach prof. Nowaka, to nie kwestionowanie ustawy, czyli Konstytucji dla Nauki jako takiej, tylko pewnych rozporządzeń wykonawczych, które wynikają z zapisów tejże ustawy – podkreślił Kolarski.

Do listu w sprawie wolności polskiej humanistyki odniósł się 1 stycznia br. na stronie dziennika „Rzeczpospolita” wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zapewnił, że celem wprowadzeniem przez ministerstwo wykazu wydawnictw naukowych jest „dążenie do podnoszenia poziomu polskiej nauki, poszerzenia jej wpływu na naukę światową oraz wyeliminowania publikacji pseudonaukowych” . Wyjaśnił też, że zmiany mają na celu większe docenienie monografii naukowych jako podstawowego kanału przekazu myśli humanistycznej.