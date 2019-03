Przełomowe badania. Możesz zajść w ciążę, mimo stosowania antykoncepcji hormonalnej. Dlaczego?

Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Obstetrics & Gynecology” wykazało, że podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej, kobiety ze stosunkowo rzadką wersją genu o nazwie CYP3A7*1C, mają tendencję do obniżania poziomu hormonów we krwi, potrzebnych do tego, aby ochrona przed ciążą zadziałała.

Wariant genu CYP3A7*1C koduje enzym wątrobowy, który jest aktywny zazwyczaj tylko u płodów i jest „wyłączany” przez urodzeniem. U niektórych osób gen ten pozostaje jednak aktywny, co z kolei prowadzi do szybszego „rozkładu” hormonów zawartych w antykoncepcji, takich jak estrogen i progesteron. Naukowcy przedstawili hipotezę, że właśnie przez to, zwiększa się u kobiet ryzyko ciąży – zwłaszcza jeżeli stosuje się niskodawkową antykoncepcję hormonalną.

– Do tej pory za każdym razem, gdy kobieta zachodziła w ciążę stosując jakąś formę antykoncepcji hormonalnej, zakładaliśmy, że to jej wina – mówi szef badania dr Aaron Lazorwitz, profesor położnictwa i ginekologii na University of Colorado School of Medicine w Denver. – Te badania pokazują, że powinniśmy słuchać naszych pacjentów i zastanowić się, czy to w ich genach nie ma czegoś, co spowodowało tę nieplanowaną ciążę – dodał w oświadczeniu.

Naukowcy podkreślają, że wciąż potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia uzyskanych wniosków. Nie wykluczają też, że istnieją inne geny, które mogą również zwiększyć ryzyko niepowodzenia antykoncepcji hormonalnej.

Jak przeprowadzono badanie?

Naukowcy przeanalizowali dane uzyskane z badań 350 zdrowych kobiet, w średniej wieku 22 lat, które miały wszczepiony implant antykoncepcyjny w ramieniu przez co najmniej rok. Urządzenie to uwalnia stałą dawkę hormonu – progesteronu – aby zapobiec ciąży. Naukowcy postanowili zbadać kobiety z implantem, aby wiadomo było, że każda z nich otrzymywała stałą dawkę hormonów i odchodziło ryzyko, że któraś z pań np. pominęła tabletkę.

Autorzy badania doszli do wniosku, że około 5 procent uczestników badania (18 kobiet), mających wariant genu CYP3A7 znany jako CYP3A7*1C, miały średnio o 23 procent niższy poziom antykoncepcyjnych leków hormonalnych we krwi, niż kobiety z bardziej powszechnym wariantem genu.

Środki antykoncepcyjne

Hormonalne środki antykoncepcyjne są jednymi z najczęściej przepisywanych leków w Stanach Zjednoczonych. Zakłada się, że jeżeli stosowane są zgodnie z zaleceniami, mają 99 procent skuteczności. Każdego roku jednak 9 na 100 kobiet, które zażywają pigułki antykoncepcyjne, zachodzi mimo to w ciążę. Do tej pory uważano, że to wynik np. pominięcia dawki tabletek.

