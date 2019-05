Wschód i zachód Słońca na... Marsie. Unikalne zdjęcia z Czerwonej Planety

Jak informuje NASA, fotografie wschodu Słońca powstały 24 kwietnia około godziny 5:30 czasu lokalnego, podczas 154 dnia misji na Marsie. Amerykańska agencja publikuje oryginalne obrazy oraz zdjęcia poprawione do wersji odpowiadającej obrazowi, który zobaczyłoby ludzkie oko.

Galeria:

Wschód i zachód Słońca na Marsie

Wysłana przez NASA sonda InSight w listopadzie z powodzeniem wylądowała na Marsie. Swój wkład w misję mieli Polacy, którzy opracowali mechanizm napędowy lądownika. Na zdjęciach wysłanych przez sondę 9 grudnia możemy zauważyć polski akcent prosto z przestrzeni kosmicznej. Na zewnętrznej powłoce urządzenia znajduje się tabliczka z flagami m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec czy Japonii. Wśród nich widnieje także flaga w biało-czerwonych barwach.

Jednym z trzech głównych urządzeń pomiarowych, które zabrała ze sobą misja InSight jest Kret HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), którego mechanizm wbijający wykonała polska firma Astronika na zlecenie Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Wykonano go we współpracy z kilkunastoma firmami i polskimi ośrodkami badawczymi. Według Polskiej Agencji Kosmicznej to pierwszy kompletny mechanizm dostarczony przez krajowy przemysł na tak istotną, amerykańską misję.