Naukowcy o wilczym menu: Zamiłowanie do zjadania bobrów jest dla ludzi ważną usługą ekosystemową

Wilki to troskliwi rodzice - dostarczają swoim szczeniętom najlepsze kąski, na co wskazują badania prowadzone w Puszczy Drawskiej. Co ciekawe, w poznaniu szczegółów diety wilczych przedszkolaków pomógł wilk uratowany od śmierci w kłusowniczych wnykach.