Sensacyjne odkrycie na Syberii. Znaleziono świetnie zachowaną głowę wilka sprzed 40 tys. lat

Odcięta głowa pełnowymiarowego wilka plejstoceńskiego została odkryta na północy Jakucji. To pierwsze takie znalezisko w historii. Głowę na brzegu rzeki Tirekhtyakh znaleźli latem zeszłego roku miejscowi poszukiwacze mamucich kłów. Branża przeżywa rozkwit po tym, jak Chiny zdelegalizowały handel kością słoniową.

Przy okazji poszukiwania mamucich kłów dokonywanych jest wiele znalezisk paleontologicznych. Poszukiwania ułatwiają zmiany klimatu, które powodują powolne topnienie wiecznej zmarzliny. W pobliżu odkryto także dobrze zachowane szczątki szczeniąt lwów jaskiniowych.

– Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy te wilki zniknęły lub przekształciły się w nowoczesne wilki i jak bardzo są spokrewnione z współczesnymi wilkami – powiedział The Telegraph Albert Protopopow, szef badań nad mamutami w Jakuckiej Akademii Nauk. – To ważne znalezisko z naukowego punktu widzenia, ponieważ wilki w plejstocenie były bardzo rozproszone, tak jak lwy jaskiniowe. Było dużo wilków, ale niewiele o nich wiemy – dodał.

Naukowcy zamierzają przeprowadzić dokładne badania, które mają przynieść ostateczną odpowiedź na pytanie jak głowa została oddzielona od ciała zwierzęcia. Porównując ranę z wieloma innymi przypadkami z którymi mieli do czynienia twierdzą, że najbardziej prawdopodobne jest to, że to lód odciął głowę. Jednak ostatecznie nie wykluczyli też teorii mówiącej o tym, że głowa mogła być obcięta przez człowieka. To byłaby prawdziwa sensacją, gdyż uważa się, że ludzie przybyli w te rejony dopiero kilkanaście tysięcy lat później.

Sensacyjne odkrycie zostało ogłoszone w Tokio w Japonii podczas otwarcia wystawy poświęconej mamutom i innym prehistorycznym zwierzętom zorganizowanej przez naukowców z Jakucji i Japonii. Japończycy przeprowadzili badania tomograficzne głowy w celu zmapowania mięśni i tkanek. Oprócz wilka naukowcy zaprezentowali dobrze zachowane szczątki młodych lwów jaskiniowych.

– Ich mięśnie, narządy i mózgi są zachowane w dobrym stanie – powiedział Naoki Suzuki, profesor paleontologii i medycyny z Uniwersytetu Medycznego w Tokio, który badał szczątki zwierzęcia. – Chcemy ocenić ich możliwości fizyczne i warunki środowiskowe w jakim żyły, porównując je z dzisiejszymi lwami i wilkami – dodał.

Próbka DNA wilka został również wysłana do Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej, gdzie ma być dokładnie przebadana i porównana z DNA współczesnych zwierząt.

