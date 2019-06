Przed tą asteroidą ostrzegała NASA. Czy we wrześniu czeka nas koniec świata?

Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że według jej najnowszych obserwacji asteroida 2006 QV89 na pewno nie uderzy w Ziemię, chociaż rzeczywiście przeleci w pobliżu naszej planety. Wcześniej naukowcy przewidywali, że do ewentualnego zderzenia może dojść 9 września 2019 roku i sklasyfikowali asteroidę jako „potencjalnie niebezpieczną”.

Kosmiczny obiekt pędzi z prędkością 44 000 km/h i ma średnicę 40 metrów. Jednak nawet gdyby asteroida 2006 QV89 uderzyła w Ziemię nie oznaczałoby to prawdopodobnie końca świata. Rzeczywiście, skala katastrofy mogłaby być poważna, porównywalna do katastrofy tunguskiej z 1908 roku w wyniku której zostały powalone drzewa na obszarze o promieniu 40 kilometrów, a silny wstrząs zarejestrowały sejsmografy na całej Ziemi. Jednak nie byłby to koniec świata. Dodatkowo, żeby asteroida okazała się prawdziwym zagrożeniem, musiałaby uderzyć w obszar zamieszkany przez ludzi, co również jest mało prawdopodobne.

Warto zauważyć, że w tym tygodniu Ziemię miną 4 asteroidy zakwalifikowane przez NASA jako potencjalne zagrożenie dla naszej planety.

W związku z nowymi informacjami na temat asteroidy Bennu w zeszłym roku w polskich mediach pojawiły się sensacyjne tytuły o dokładnej dacie końca świata podawanej przez NASA. Czy rzeczywiście uderzenie asteroidy planowane na 2135 rok wymaże życie z naszej planety?

Jak tłumaczą naukowcy uderzenie asteroidy w Ziemię doprowadziłoby do śmierci większości organizmów żywych na naszej planecie, gdyż siła wybuchu byłaby równa eksplozji trzech miliardów ton materiałów wybuchowych. Mogłaby być to powtórką ze zderzenia asteroidy z Ziemią przed 66 milionami lat. Szansa na uderzenie wynosi 1 do 2700 i mogłoby do niego dojść pomiędzy rokiem 2175 a 2196.

