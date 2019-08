Ogromna asteroida 2000 QW7 przeleci we wrześniu obok Ziemi

2000 QW7 mija Ziemię około co 6956 dni. Portal The Weather Channel podaje, że po tym, jak minie ona naszą planetę we wrześniu, po raz kolejny „odwiedzi” Ziemię 19 października 2038 roku.

Zarówno naukowcy z NASA jak i ci z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) obserwują w sumie około 20 tysięcy potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi asteroid.

Co jakiś czas zbliżają się one do Ziemi, a NASA już pracuje nad planem obrony przed nimi. W kwietniu głośno było o technologii DART, za pomocą której NASA planuje zmienić trajektorię lotu asteroidy Didymos 65803. Ujmując sprawę prościej, jest to metalowa skała, która ma zostać skierowana na asteroidę i uderzyć w nią wystarczająco mocno, aby zmienić kierunek jej lotu. Współpracę w tym celu nawiązały NASA oraz SpaceX.

Szacuje się, że koszty związane z misją wyniosą około 69 milionów dolarów. DART doleci do Didymos w październiku 2022 roku. Spotkają się w odległości 11 milionów kilometrów od Ziemi. Chociaż rozwój DART jest wciąż w toku, Elon Musk tweetował ostatnio, że duża asteroida w końcu trafi w Ziemię i nie uda nam się zapobiec tej sytuacji.