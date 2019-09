Księżyc Żniwiarzy. W piątek 13 września czeka nas na niebie wyjątkowa pełnia

Piątek 13. to zgodnie z wierzeniami i zabobonami najbardziej pechowy dzień w roku. W tym roku dodatkowo będziemy mogli zaobserwować tego dnia pełnię Księżyca Żniwiarzy. Co to takiego?

Pełnia Księżyca, która wypada w piątek trzynastego zdarza się zaledwie raz na dwie dekady. Poprzednio tego typu zjawisko miało miejsce 13 października 2000 roku. Następne z kolei zdarzy się dopiero 13 sierpnia 2049 roku. Podczas pełni we wrześniu Księżyc wschodzi równocześnie ze Słońcem. Po tym, jak tarcza słoneczna zniknie za horyzontem, będziemy mogli zaobserwować początek księżycowej wędrówki na niebie. W związku ze zjawiskiem będzie wyjątkowo jasno. W dawnych czasach umożliwiało to zbieranie plonów przez całą dobę, stąd nazwa zjawiska – pełnia Księżyca Żniwiarzy. Zjawisko to określano także jako „Księżyc Plonów", „Pełnię Księżyca Zbiorów" oraz „Księżyc Wina"

