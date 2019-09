Naukowcy po raz pierwszy znaleźli wodę na planecie potencjalnie nadającej się do zamieszkania

Odpowiednia odległość od gwiazdy i mieszkanka gazowa mogąca stworzyć atmosferę? To już było. Podziemne pokłady wody? To także. Nigdy wcześniej badaczom kosmosu nie udało się jednak znaleźć planety, która spełniałaby oba te warunki jednocześnie. Aż do teraz.