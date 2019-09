Nowe, zaskakujące zdjęcie. Trudno uwierzyć, ale tak wygląda Mars

Galeria:

Czerwona Planeta? Zaskakujące zdjęcia Marsa

Zdjęcie wykonane zostało 25 maja przez sondę Trace Gas Orbiter. Jest ona częścią wspólnej misji ExoMars prowadzonej przez rosyjski Roskosmos i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem badań jest szukanie śladów procesów biologicznych na Marsie. Naukowcy chcą także zbadać występujące w śladowych ilościach w atmosferze planety gazy.

Sonda wyposażona jest w system obrazowania powierzchni Marsa w wysokiej rozdzielczości. Dzięki tej kamerze udało się zarejestrować niezwykły obraz, który we wrześniu pokazała ESA. Co widać na zdjęciu? Są to tzw. wydmy Barchan.