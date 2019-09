Elon Musk zaprezentował Starship Mk1. Oglądaj NA ŻYWO start statku

Podczas wieczornej prezentacji projektu 28 września, Elon Musk poinformował, że chciałby, aby jego statek kosmiczny wylądował na orbicie za sześć miesięcy. – To zabrzmi totalnie szalenie, ale myślę, że będziemy próbowali dotrzeć na orbitę za mniej niż sześć miesięcy – powiedział. Dodał, że jest to do zrobienia, o ile tempo stosowania w projekcie ulepszeń i produkcji niezbędnych do tego materiałów, będzie na takim samym, jak obecnie poziomie.

Musk mówił w Teksasie, że spodziewa się, iż prototyp statku Starship Mk1 wykona kontrolowane uniesienie na wysokość ponad 20 km. Jak mówił, to będzie kamień milowy i jeżeli uda się do tego doprowadzić, następnym celem będzie osiągnięcie orbity.

Statek Starship Mk1 ma długość 50 metrów i średnicę 9 metrów. Ma być w stanie unieść ładowność 150 ton. Statek zostanie wystrzelony w kosmos przez ogromną rakietę nazwaną Super Heavy. Ma ona 9 metrów średnicy i długość 68 metrów. Według Muska Super Heavy będzie w stanie pomieścić do 37 silników Raptor. – Nie jestem jednak pewien, czy osiągniemy tak wysoki poziom – dodał. Wskazał, że liczba silników różnić się może w zależności od misji, a minimalna ich ilość to 24.

Czytaj także:

Zobacz, jak czarna dziura pożera gwiazdę wielkości Słońca. NASA pokazała nagranie