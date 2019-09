Widzisz lamparta? Zdjęcie-zagadka przyciągnęło tłumy

Tego typu zdjęcia są chyba jednymi z najbardziej przekonujących argumentów za tym, że w krajach, w których żyją lamparty plamiste, trzeba naprawdę uważać. Fotka zamieszczona przez 16-letnią internautkę została zrobiona w Indiach. „Ktoś mi właśnie to przysłał i poprosił, żebym znalazła lamparta. Myślałam, że to żart, aż go nie znalazłam. Widzicie go?” – zapytała dziewczyna.

Na pierwszy rzut ona na zdjęciu nie widać niczego oprócz pnia drzewa i szarych, pokrytych ziemią terenów. Jeżeli jednak przyjrzymy się mu uważnie, w rowie zobaczymy schowanego lamparta, który świetnie się ukrył.

Internauci mają dość duży problem ze znalezieniem zwierzaka. Post od piątku zebrał 3,7 tys. polubień i 1,2 podano go dalej. Uwaga! Poniżej publikujemy rozwiązanie zagadki.

Czytaj także:

John Cena zrobił niespodziankę rannemu w strzelaninie policjantowi. „Jesteśmy niezmierne wdzięczni!”