Ośmiornica zmienia kolory podczas snu. Zobaczcie zachwycające nagranie

Wiemy, że ośmiornice mogą zmieniać odcień skóry tak, aby idealnie dopasować się do otoczenia. Mają one komórki zwane chromatoforami. W centrum każdego z nich znajduje się elastyczny worek pełen pigmentu. Podczas snu niektóre mięśnie i nerwy wpływające na to, kurczą się i rozszerzają, powodując, że wyciska się znajdujący tam barwnik. Efekt ten pięknie widać na zamieszczonym w serwisie YouTube nagraniu, sfilmowanym na potrzeby dokumentu „Octopus: Making Contact on Nature” dla telewizji PBS.

O zjawisku opowiada biolog morski David Sheel z Alaska Pacific University. Przedstawiona w filmie ośmiornica nosi imię Heidi. Mężczyzna żartuje, że gdyby przyjąć, że ośmiornica śpi, najpewniej śni jej się spotkanie z krabem.

Heidi nie jest jedyną ośmiornicą, którą udało się nagrać, gdy zmienia kolory podczas snu. W październiku 2017 roku Rebecca Otey, która przebywała na stażu w zoo The Pavilon Butterfly, nagrała śpiącą karaibską ośmiornicę, a następnie zamieściła wideo na YouTube.

