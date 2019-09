Leonardo DiCaprio zrugał Donalda Trumpa. Poszło o Gretę Thunberg

16-letnia Greta Thunberg wygłosiła w poniedziałek 23 września na szczycie klimatycznym ONZ wygłosiła płomienne przemówienie. – Przychodzicie do nas młodych, po nadzieję. Jak śmiecie!? Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami – mówiła Greta Thunberg do światowych przywódców w Nowym Jorku. – Ludzie cierpią, ludzie umierają, zawalają się całe ekosystemy. Jesteśmy u progu masowego wymierania, a wy potraficie mówić jedynie o pieniądzach i opowiadać bajki o wiecznym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?! – pytała. – Zawiedliście nas. Ale młodzi ludzie zaczynają rozumieć tę zdradę. Oczy przyszłych pokoleń skierowane są na was. I jeśli zdecydujecie się nas zawieść, obiecuję: nigdy wam tego nie wybaczymy – kontynuowała, – Chcę, żebyście słuchali naukowców. I chcę, byście zjednoczyli się przez naukę. I chcę, żebyście podjęli realne działania – apelowała na szczycie ONZ Thunberg.

Do przemówienia 16-latki odniósł się później na Twitterze prezydent USA Donald Trump. „Wydaje się bardzo szczęśliwą młodą dziewczyną, oczekującą jasnej i wspaniałej przyszłości. Tak miło to widzieć!” – napisał.

Podejście prezydenta USA skomentował podczas 2019 Global Citizen Festival na Manhattanie Leonardo DiCaprio, aktor, który aktywnie wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. Gwiazdor zszokował tłum około 60 tysięcy osób, gdy pojawił się na scenie. Na początku omówił aktualny stan klimatu i wyraził wdzięczność za aktywizację młodych liderów, wymieniając w tym miejscu: Alexandrię Villaseñor, Xiye Bastidę i Selinę Neirok Leem. Mówiąc o wpisie Trumpa na temat Thunberg, przekonywał: „Podczas, gdy ci młodzi ludzie bronią swojego prawa do przetrwania, niektórzy zaskakująco reagują na ten ruch obraźliwymi tweetami i negatywnymi ocenami. To są osoby, które wydają się bardziej dbać o własne interesy, niż o swoją przyszłość. Wiemy, że klimatyczny ruch młodzieży jest ważniejszy, niż kiedykolwiek w historii ludzkości” . – Będziemy reagować na ten ruch nienawistnymi tweetami? Fakty są jasne i jeżeli nie żyjesz w alternatywnej rzeczywistości, nie ma już czasu na to, żeby wciąż temu zaprzeczać – podkreślił.

Aktor przypomniał, że w ubiegły piątek młodzi ludzie poprowadzili strajki klimatyczne na całym świecie. – Miliony odważnych osób zrobiły coś więcej, niż tylko porzucenie dnia szkoły czy pracy. Zajęli jakieś stanowisko. Dają przykład prawdziwego przywództwa, którego tak bardzo potrzebuje nasza planeta. Ci młodzi ludzie powiedzieli jasno, zdecydowanie i bez obawy, że czas bezczynności minął – podkreślił.

Czytaj także:

Jason Momoa przemawiał na forum ONZ. „Jesteśmy chorobą, która atakuje naszą planetę”