Dźwięki z Marsa. NASA udostępnia wyjątkowe nagrania

Udostępnione przez amerykańską agencję kosmiczną nagrania powstały dzięki pracy superczułego sejsmometru (SEIS), który potrafi wyłapywać drżenia tak subtelne jak podmuch wiatru. Dostarczone przez Francuzów urządzenie zaprojektowane zostało do wychwytywania mini trzęsień ziemi na Marsie w celu zbadania fal sejsmicznych pochodzących z wnętrza planety, by lepiej poznać jej strukturę.

Eksperyment początkowo nie przynosił spodziewanych rezultatów. Tak było aż do kwietnia tego roku, kiedy to pierwsze trzęsienie zaskoczyło naukowców. Okazało się bowiem, że sygnał miał niespodziewanie wysoką częstotliwość. Od tamtej pory zarejestrowano blisko 100 zdarzeń, z czego 21 z pewnością stanowiły wstrząsy. Co do pozostałych, naukowcy nie wykluczają innych przyczyn.

NASA udostępnia rejestry z dwóch trzęsień, które miały miejsce 22 maja i 25 lipca 2019 roku. Ponieważ oryginalne dźwięki są znacznie poniżej słyszalnego przez człowieka zakresu, zostały one przyspieszone i lekko przetworzone. Naukowcy radzą, by do odsłuchu użyć słuchawek.

Na innych nagraniach słyszalne są podmuchy marsjańskiego wiatru czy dźwięki wydawane przez sprzęt.

We wrześniu dostaliśmy inny ciekawy materiał z Marsa. To fotografie wykonane w ramach projektu Europejskiej Agencję Kosmicznej i Roscosmosu.

Pierwsze w galerii zdjęcie wykonane zostało 25 maja przez sondę Trace Gas Orbiter. Jest ona częścią wspólnej misji ExoMars prowadzonej przez rosyjski Roskosmos i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem badań jest szukanie śladów procesów biologicznych na Marsie. Naukowcy chcą także zbadać występujące w śladowych ilościach w atmosferze planety gazy.

Sonda wyposażona jest w system obrazowania powierzchni Marsa w wysokiej rozdzielczości. Dzięki tej kamerze udało się zarejestrować niezwykły obraz, który we wrześniu pokazała ESA. Co widać na zdjęciu? Są to tzw. wydmy Barchan.