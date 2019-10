Zobaczcie spektakularną ławicę mobuli. Niezwykle trudno je sfotografować

Nadia Aly z Mountain View w Kalifornii spędziła około czterech godzin obok ławicy liczącej około 10 tysięcy mobuli w wodach Kalifornii Dolnej, stanu w północno-zachodnim Meksyku położonym na Półwyspie Kalifornijskim.

To niezwykle rzadkie spotkać w wodzie aż tak liczną ławicę ryb orleniokształtnych. Znajdowały się one na różnych głębokościach – od tej tuż przy powierzchni, do głębokości około 30 metrów. Dodatkowo mobule, które są blisko spokrewnione z rekinami, są niezwykle nieśmiałe, przez co też trudne do sfotografowania lub sfilmowania.

Mobula występuje w północnym Atlantyku, od południowo-zachodnich brzegów Irlandii, Portugalii, wzdłuż wybrzeża Afryki do Senegalu oraz Morze Śródziemne. Znane są z tego, że często wyskakują wysoko z wody i opadają do niej z głośnym pluskiem – ma to na celu pozbycie się pasożytów skóry. Dorastają do 5 metrów długości i żywią się drobnymi skorupiakami i larwami ryb.

