Ma 720 płci i uczy się, mimo że nie ma mózgu. Naukowcy nie wiedzą, czym jest

Porusza się bez nóg i skrzydeł, ma prawie 720 płci i uczy się, nie mając mózgu. Ponadto, mimo że nie ma żołądka, ust ani oczu, potrafi wykryć pożywienie i je przetrawić. W paryskim zoo po raz pierwszy w historii można obejrzeć Bloba, czyli gatunek, który ciągle zadziwia naukowców. Jednokomórkowiec wygląda i zachowuje się jak stworzenie z filmów sci-fi. Na myśl przychodzi serial Stranger Things.

– Blob to stworzenie, które jest jedną z zagadek natury – mówi Bruno David, dyrektor Paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, które jest właścicielem paryskiego ogrodu zoologicznego. – Zaskakuje nas, ponieważ mimo iż nie ma mózgu, jest w stanie się uczyć. Jeśli spotkają się dwa bloby, to jeden, który zdobył pewną wiedzę, jest w stanie przekazać ją drugiemu blobowi – dodaje.

Blob zawdzięcza swoją nazwę horrorowi science-fiction klasy B z 1958 roku, którym grał m.in. Steve McQueen. W filmie nieznana, kosmiczna forma zjada wszystko, co spotka na swojej drodze. Naukowcy są pewni jednego. Blob to nie roślina. Reszta nadal jest zagadką. Mimo że przypomina grzyba, to zachowuje się bardziej jak zwierzę. Czy blob to kolejna istota podobna do tej, która w filmie terroryzowała mieszkańców małego miasteczka w Pensylwanii? Pieczarki widoczne na filmie opublikowanym przez paryskie zoo pewnie mają na to swoją teorię.

