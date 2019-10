Historyczna chwila na ISS. Pierwszy kosmiczny spacer dwóch kobiet

Trwa historyczny spacer kosmiczny na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo że jest to już 221 wyprawa w otwartą przestrzeń, to dopiero pierwszy raz, w dwa kombinezony ubrały się kosmonautki. To, że w tego typu spacerach serwisowych biorą udział kobiety, to nic nowego. Christina Koch, która bierze udział w dzisiejszym zadaniu, robi to już po raz czwarty. Nigdy wcześniej jednak dwuosobowy zespół nie składał się wyłącznie z kobiet. Jessica Meir, która debiutuje w tej roli. Jest 15. kobietą i 14. amerykanką, która wyszła w przestrzeń kosmiczną. NASA w ostatnim czasie coraz częściej zwraca się w kierunku kobiet. Agencja zapowiedziała także, że w misji ponownego lądowania na Księżycu, również wezmą udział astronautki.

Prace serwisowe

Dzisiejsze zadanie Meir i Koch polega na wymianie jednostki sterującej procesem lądowania, a także rozładowanych baterii litowo-jonowych, które magazynują energię pozyskaną z paneli słonecznych. To dzięki tym bateriom, ISS może korzystać z urządzeń elektrycznych, gdy znajduje się w cieniu Ziemi. Prace mają potrwać ponad 5 godzin.

