Gdyby Usain Bolt był tak szybki jak one, biegałby 800 km/h. Te małe zwierzęta zadziwiły naukowców

Kto bada prędkość mrówek? – ciśnie się na usta. Nietypowe obserwacje zawdzięczamy profesorowi Haraldowi Wolfowi z uniwersytetu w Ulm w Niemczech. On i jego koledzy z zespołu przyglądali się srebrnym mrówkom saharyjskim z gatunku Cataglyphis bombycina i ustalili, że zwierzęta te dzięki wysokiej częstotliwości kroków potrafią osiągnąć prędkość 0,855 metra na sekundę, co stanowi 108-krotność długości ich ciała. Dla porównania – gepard w ciągu sekundy może pokonać 16-krotność swojej długości ciała, a jeden z najbardziej utytułowanych biegaczy, Usain Bolt – 6,2-krotność. Portal Science Alert wylicza, że gdyby słynny lekkoatleta poruszał się tak szybko jak mrówki, byłby w stanie biec z prędkością 800 km/h.

Saharyjskie mrówki srebrne - najszybsze mrówki na świecie

Sekret prędkości mrówek

– Wiedzieliśmy, że mrówki będą szybkie, ale nikt nie wiedział, jak bardzo i w jaki sposób to osiągają – komentował w rozmowie z CNN Harald Wolf. Wyniki badań prowadzonych przez jego zespół w Tunezji opublikowane zostały w magazynie „Journal of Experimental Biology” . Co zaskoczyło naukowców, to fakt, że Cataglyphis bombycina poruszają się tak szybko, mimo że mają krótsze odnóża w porównaniu do innych mrówek.

Okazuje się, że ich sekret leży jednak gdzie indziej – saharyjskie srebrne mrówki po prostu szybko i zwinnie przebierają nóżkami. Dr Harald Wolf tłumaczył, że jest im łatwiej zsynchronizować pracę trzech odnóży, które w danym momencie znajdują się na ziemi, niż owadom z dłuższymi odnóżami. Dzięki krótkiemu kontaktowi z piaskiem, mrówki nie zapadają się w nim, co ich nie spowalnia. Z pomocą przychodzi im też... pancerz. W saharyjskich warunkach, przy temperaturach sięgających 60 stopni, srebrny błyszczący kolor pomaga im zachować względnie niską temperaturę ciała, odbijając promienie słoneczne.

Trzecie miejsce na podium

CNN podkreśla, że choć Cataglyphis bombycina nie mają równych sobie w świecie mrówek, to nie są najszybszymi zwierzętami – zajmują trzecie miejsce w kategorii „bieganie” . Wyprzedza je australijski chrząszcz tygrysi (Cicindela eburneola), który w ciągu sekundy pokonuje 171-krotność swojej długości, a absolutnym rekordzistą jest australijskie nadmorskie roztocze (Paratarsotomus macropalpis), które w tym czasie jest w stanie przemierzyć 377-krotność swojej długości. Jeszcze większe prędkości osiągają zwierzęta latające. Wyczyny mrówek z Sahary można obejrzeć na filmie udostępnionym przez naukowców.

Jeszcze nie jesteście pod wrażeniem? Zakładając, że przeczytanie powyższego tekstu zajęło Wam około dwóch minut, można przyjąć, że Cataglyphis bombycina przemierzyła w tym czasie około 102 metry. A jest naprawdę malutka!