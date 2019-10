Egipt. 30 świetnie zachowanych trumien, a w nich mumie sprzed prawie 3 tysięcy lat

Odkrycie to owoc pracy wielonarodowej ekipy naukowców. Wszystkie mumie przed złożeniem do sarkofagów owinięte zostały płótnem, trumny natomiast ozdobione są podobiznami ludzi. Znalezisko datuje się na tysięczny rok przed naszą erą, czyli na czas władania XX dynastii.

Te z zaciśniętymi pięściami zawierają ciała mężczyzn, a z otwartymi, kobiet. W trumnach znaleziono 23 ciała mężczyzn, 5 kobiet i 5 dzieci.

W najbliższym czasie trumny mają być zabezpieczone i odrestaurowane, a następnie trafią do powstającego w pobliżu piramid w Gizie Muzeum Wielkiego Egiptu. Otwarcie muzeum zaplanowano na przyszły rok

„Jedno z największych i najważniejszych” odkryć

O odkryciu informowaliśmy już w środę. Wtedy jednak nie wiadomo było jak wiele ostatecznie jest trumien i czy w środku są ciała. Odkrycia dokonano w tebańskiej nekropolii El-Assasif w pobliżu Luksoru, na zachodnim brzegu Nilu. Egipskie ministerstwo starożytności uważa, że to „jedno z największych i najważniejszych” odkryć z ostatnich lat.

Trumny ułożone były w dwóch warstwach, jedne na drugich. O znalezisku egipskie Ministerstwo Starożytności poinformowało w mediach społecznościowych. „Trumny są nienaruszone i zapieczętowane” – podkreśla ministerstwo w swoim wpisie.

Nekropolia El-Assasif

El-Assasif to egipska nekropolia egipska położona na zachodnim brzegu Nilu w Tebach w pobliżu Doliny Królów. przy wejściu do suchej zatoki prowadzącej do Deir el-Bahari i na południe od nekropolii Dra Abu el-Naga.

Większość pochówków w El-Assasif pochodzi z 25. i 26. Dynastii, czyli dosyć późnego okresu starożytnego Egiptu trwającego od 664 r.pne do 332 r. pne. Jednak na tym terenie znajdowano też o wiele starsze pochówki pochodzące z XVIII dynastii obejmującej okres ok. 1550–1292 pne. To do tej dynastii należeli słynni faraonowie Ahmose, Hatszepsut, Tutmozis III, Amenhotep III, Echnaton i Tutenchamon.

Jak informuje BBC, w ubiegłym tygodniu ministerstwo starożytności ogłosiło, że archeolodzy odkryli w okolicy starożytną „strefę przemysłową”. Obszar obejmował domy do przechowywania i czyszczenia mebli grobowych, z wieloma garncarstwami datowanymi właśnie na okres XVIII dynastii.

