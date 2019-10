Dziwna substancja z „ciemnej strony” Księżyca uchwycona na zdjęciu

Chiński Program Eksploracji Księżyca udostępnił zdjęcie wykonane przez łazik księżycowy Yutu 2. Na fotografii widać nigdy wcześniej niezaobserwowaną, niezidentyfikowaną, szklistą substancję. Łazik natknął się na niecodzienne znalezisko na dnie jednego z kraterów. Obiekt wyraźnie odbiega barwą i strukturą od otaczającego go pyłu. Zawiera również jasne punkty.

Sensacja?

Jak twierdzą specjaliści, po dłuższej analizie znaleziony materiał nie wygląda jednak tak interesująco, jak starają się to przedstawiać Chińczycy. Clive Neal, naukowiec zajmujący się badaniami Księżyca na Uniwersytecie w Notre Dame w stanie Indiana, zapytany przez portal space.com, twierdzi, że znalezisko nie jest niczym szczególnym. Jego zdaniem substancja do złudzenia przypomina „szkło”, które powstaje na skutek uderzenia asteroid w powierzchnie Księżyca. Podobny materiał został odnaleziony podczas amerykańskiej misji Apollo 17 w 1972 roku. Zdaniem Dana Moriarty'ego z NASA obiekt znaleziony przez Chińczyków nie różni się składem od otaczającego go pyłu i powstał w taki sam sposób. Potwierdza także hipotezę Neal'a. Jego zdaniem znalezisko powstała wskutek zderzenia jakiegoś obiektu z powierzchnią naturalnego satelity Ziemi.

„Ciemna strona” Księżyca?

Niewidoczna strona Księżyca to ta powierzchnia półkuli, która ze względu na rotację synchroniczną satelity nie jest nigdy widoczna z Ziemi. Określenie „ciemna strona Księżyca” używane potocznie, nie odpowiada prawdzie, bowiem Księżyc obraca się względem Słońca i np. podczas nowiu to część widoczna zwrócona do Ziemi jest nieoświetlona. Określenie "ciemna" należałoby więc raczej rozumieć jako niewidoczna, niż ta, na której brakuje światła.

Pierwsze zdjęcia tej półkuli Księżyca wykonała radziecka sonda Łuna 3 w 1959 roku. Kolejne w 1965 dostarczyła kolejna wysłana przez ZSRR sonda, ZOND3. Dotychczas nie odbyło się po tej stronie Księżyca żadne lądowanie załogowe, uderzyło w nią kilka sond bezzałogowych. Lądowanie sondy Czang'e 4 było pierwszym w historii tzw. miękkim lądowaniem.