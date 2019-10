Jadowity wąż, jego ofiara i „ta trzecia”. Kobieta nagrała w ogródku przerażającą scenę

Gdy Evangeline Cummings z Gainesville na Florydzie zobaczyła coś dziwnego zwisającego z krzewów w jej ogrodzie, jeszcze nie zdawała sobie sprawy, czego świadkiem stanie się za chwilę. Przezornie jednak włączyła w telefonie nagrywanie, dzięki czemu my też możemy obejrzeć tę tyleż niezwykłą, co przerażającą scenę.

Najpierw wyjaśniło się, co znajduje się w zaroślach – okazało się, że to wąż koralowy żerujący na innym padłym gadzie. Osobnik, który prawdopodobnie miał mniej szczęścia w tej potyczce, zwisał bezwładnie zakrwawiony na gałęzi. Jakby jeszcze tego było mało, po chwili sytuacja nabrała nowej dynamiki. Oto bowiem pojawiła się „ten trzeci” . A w zasadzie to „ta” , która przyleciała i nie planowała pozostawać bierna. Jak relacjonuje Amerykanka, chodzi o ogromną osę, która chwilę latała nad wężami, po czym ukąsiła jednego z nich. Wąż koralowy natychmiast porzucił łup i zaczął się gwałtownie wić.

Co ciekawe, nie odpuścił jednak wizyty w ogrodzie. Kobieta nagrała go bowiem ponownie jeszcze tego samego dnia. Internauci zwracają z kolei uwagę, że nietypowa jest nie tylko sama scena, ale obecność jadowitego węża tak blisko ludzkiej siedziby.