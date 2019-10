Polska Agencja Kosmiczna ma porozumienie z NASA. Chodzi o eksplorację kosmosu

Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz James Bridenstine, Administrator NASA, podpisali oficjalne porozumienie o współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej i wypływających z niej wspólnych korzyści.

–Dziś kosmos jest bliżej naszego codziennego życia niż wielu z nas się wydaje, a sektor kosmiczny to ogromna szansa rozwoju dla polskich naukowców i przedsiębiorców. Nie jest on odległą dziedziną, ale jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu, z której dobrodziejstw korzystamy na co dzień. Ma rosnące znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i naukowe dla krajowej i światowej gospodarki. Bardzo się cieszę na informacje o nowym etapie współpracy pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a NASA. Wierzę, że pozwoli ona na jeszcze szybszy rozwój tego obiecującego sektora i przyniesie korzyści dla obu stron– powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W ciągu ostatnich 40 lat w różnych międzynarodowych misjach kosmicznych wykorzystywanych było ponad 80 instrumentów zaprojektowanych i skonstruowanych przez polskich naukowców i inżynierów, a siedem lat członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przyczyniło się do dynamicznego rozwoju polskiego sektora kosmicznego, w którym działa ponad 350 polskich przedsiębiorstw. Polskie firmy i instytuty badawczo-rozwojowe współpracują z ESA i innymi agencjami narodowymi, w tym NASA, DLR, JAXA i CNSA. Wśród znaczących osiągnięć polskich naukowców są między innymi sensory i próbniki oraz inne komponenty lądowników Mars Curiosity i InSight NASA.

– Podpisywane dziś wspólne porozumienie w sprawie współpracy kosmicznej, jest tylko pierwszym krokiem, ale potwierdza, że Polska i Stany Zjednoczone są gotowe podjąć poważną współpracę partnerską w zakresie robotyki i eksploracji kosmicznej oraz działań na rzecz ochrony planetarnej, rozwoju nauki i zastosowania korzyści płynących z jej rozwoju. Z przyjemnością dołączymy do tej podróży– podkreślił podczas podpisywania porozumienia prezes Michał Szaniawski.