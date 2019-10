Łazik Curiosity przysłał selfie z Marsa. Dla NASA najcenniejsze jest jednak to, czego nie widać na zdjęciu

Dla nas to zdjęcie wygląda po prostu interesująco. Dla naukowców z NASA najnowsze selfie wykonane przez łazik Curiosity ma jeszcze większe znaczenie. Panorama powstała z połączenia 57 zdjęć zrobionych przez aparat zamontowany na końcu robotycznego ramienia łazika upamiętnia drugi raz, kiedy to Curiosity przeprowadził chemiczny eksperyment. Dla naukowców kluczowe jest to, czego nie widać. Mini– laboratorium ukryte wewnątrz łazika.

Łazik Curiosity i jego zdjęcia z Marsa Selfie powstało 11 października w miejscu o nazwie „Glen Etive” , w rejonie, który zespół miał nadzieję eksplorować od dawna. Widać na nim nie tylko łazik, ale też dwa otwory wydrążone przez niego – Glen Etive 1 (po prawej) i Glen Etive 2 (po lewej). Curiosity pobrał z nich próbki skał, a następnie sproszkował je za pomocą specjalnego wiertła, w które jest wyposażony. To jednak nie koniec – kolejnym krokiem było umieszczenie ich w przenośnym laboratorium (SAM – Sample Analysis at Mars), które znajduje się w jego wnętrzu i pozwala na wstępną analizę próbek na miejscu. W laboratorium umieszczone są 74 małe pojemniki, z których większość działa w razie potrzeby jak miniaturowe piece i jest w stanie podgrzewać próbki. Po podniesieniu temperatury skał wydzielają się z nich gazy, które następnie są analizowane przez SAM w poszukiwaniu substancji chemicznych. Naukowcy mają nadzieje, że w ten sposób natrafią na wskazówki dotyczące środowiska Marsa sprzed miliardów lat, kiedy to planeta była bardziej przyjazna dla życia mikrobiologicznego. Dziewięć spośród 74 „kubków” obrabianych jest w inny sposób – metodą mineralizacji. Dzięki tym eksperymentom łatwiejsze może być wykrycie związków organicznych niezbędnych do zaistnienia życia. Wyniki tych badań będą znane za około rok.