Naukowcy: Orientacja seksualna jest jak gust muzyczny. Może zmieniać się z wiekiem

Jak wynika z badań opublikowanych w „Journal of Sex Research”, orientacja seksualna może być zjawiskiem dużo bardziej złożonym, niż do tej pory przypuszczano. Kategoryzowanie ludzi w dziedzinach hetero, homo, czy bi, może być bardzo nieprecyzyjne. Zdaniem naukowców z Virginia Tech, orientacja seksualna może zmieniać się z wiekiem i doświadczeniami. Co ciekawe, może do tego dochodzić nawet kilka razy w życiu.

– Orientacja seksualna dotyczy wielu aspektów życia: tego, kto nam się podoba, z kim uprawiamy seks, jak się sami identyfikujemy – wyjaśnia cytowana przez National Geographic, Christine Kaestle z Virginia Tech, która jest główną autorką badania.

Gust muzyczny, filmowy, seksualny

Naukowcy tłumaczą to na przykładzie gusty muzycznego, czy filmowego. Z orientacją sekusalną ma być podobnie. Tak, jak w trakcie życia wielokrotnie zmienia nam się ulubiona muzyka, tak samo może zmieniać się gust sekualny. Cytowane badanie było o tyle istotne, że nie skupiało się na pojedynczych przypadkach i zachowaniach epizodycznych, a było badaniem wieloletnim. Zostało przeprowadzone na próbie ponad sześciu tysięcy osób w wieku 16-32 lat. W czasie trwania badania byli czterokrotnie pytani o swoją orientację seksualną. Wybory były tylko trzy: hetero, bi i homo.

Szybko okazało się, że trzy kategorię zdecydowanie nie wystarczą do precyzyjnego ujęcia zagadnienia. Badani podawali bowiem rozszerzone odpowiedzi typu: „Głównie hetero albo bi”, „minimalnie seksualny”, czy „rozwijające się bi”, a to tylko część z podanych odpowiedzi. Badaczka zwiększyła więc skalę do pięciu kategorii: hetero, głównie hetero, ale z wyjątkami, rozwijający się gej, rozwijająca się lesbijka, minimalnie seksualny.

Ciekawa obserwacja z badania to także sposoby zachowań seksualnych kształtujące się z wiekiem. Z obserwacji wynika, że najchętniej eksperymentują osoby w trzeciej dekadzie życia. Wynika to z momentu największych zmian w życiu, usamodzielniania się i przechodzenia przez krótkotrwałe związki. Zmienia się to pod koniec trzeciej dekady. Wtedy to, jak zauważyła badaczka, coraz więcej osób zbliża się orientacją do swojego partnera. Coraz mniej osób w tym wieku deklarowało także biseksualizm.

