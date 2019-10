Naukowcy odkryli nowy gatunek zwierzęcia. Żyje w paszczy największej ryby świata

Rekin wielorybi jest największą znaną rybą na świecie, która poza swoim rozmiarem wyróżnia się także bardzo charakterystycznym ubarwieniem. To jeden z trzech gatunków rekinów, które są zupełnie niegroźne dla człowieka, gdyż żywi się wyłącznie planktonem i niewielkie ryby. Największy zaobserwowany mierzył 18,8 metra długości. Średnia waga dorosłego osobnika to około 14 ton. Rekiny wielorybie dożywają średnio 70 lat. Jednak przez to, że w krajach, w których występuje on naturalnie, czyli głównie w Filipinach i na Tajwanie, jest on poławiany w celach zarobkowych. Jego mięso jest bardzo drogie i uznawane za rarytas. Od 2016 roku uznawany jest za gatunek zagrożony wyginięciem.

Jest to jednak gatunek, który podobnie jak kiedyś wieloryby, jest na tyle tajemniczy, że w niektórych kulturach krążą legendy o rekinie, który mierzy ponad 20 metrów długości i może ważyć nawet 30 ton. Nie są one jednak potwierdzone naukowo.

Nowy gatunek

Naukowo potwierdzono ostatnio jednak coś innego. Mimo że paszcza rekina wielorybiego może wydawać się niezbyt ciekawym i przyjaznym miejscem do życia, to naukowcy dokonali właśnie niezwykłego odkrycia. Okazuje się bowiem, że największe ryby świata skrywały niezwykłą tajemnicę. W paszczy jednego z nich naukowcy z Japonii odkryli nowy gatunek zwierzęcia.

Podocerus jinbe, bo tak nazywa się nowo odkryty skorupiak z rzędu Gammaridea, nieco przypomina znane nam krewetki. „Ten rząd stworzeń przeważnie mierzy od 3 do 5 cm długości i jest niezwykły, ponieważ może żyć w bardzo skrajnych warunkach” – powiedział agencji AFP Ko Tomikawa, główny badacz w zespole, który odpowiada za odkrycie. „Nie spodziewaliśmy się jednak, że tego typu stworzenie znajdziemy w paszczy rekina” – dodał. Okazuje się jednak, że jest to doskonałe środowisko do życia, które nie dość, że bogate w pokarm, to dodatkowo wolne jest od jakichkolwiek zagrożeń.

Nowo odkryty gatunek ma pancerz brązowego koloru, a jego ciało mierzy około 5 milimetrów. Charakterystycznym elementem są też „owłosione” nogi, które pozwalają w wychwytywaniu z wody niezbędnych substancji organicznych. Nazwa nowego gatunku pochodzi z japońskiego określenia „Jinbe”, czyli „rekin”.

Rekin wielorybi