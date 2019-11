Przodek człowieka stanął na dwóch nogach w Europie. Później dotarł do Afryki

Naukowcy poinformowali w środę 6 listopada, że małpa człekokształtna, której szczątki znaleziono łączyła cechy ludzi – takie jak proste kończyny dolne przystosowane do dwunożności z cechami małp, takimi jak długie ramiona, zdolne do utrzymywania się gałęzi drzew. Jak wynika z podanych rewolucyjnych informacji, Danuvius guggenmosi mogła chodzić wyprostowana na dwóch nogach, ale także wspinać się po drzewach, korzystając ze wszystkich czterech swoich kończyn. Jest to najstarszy znany przykład pionowego chodzenia u małp.

Odkrycie sugeruje, że dwunożność wywodzi się od wspólnego przodka ludzi i wielkich małp – grupy obejmującej szympansy, bonobo, goryle i orangutany, które zamieszkiwały Europę, nie zaś przodków z Afryki, kontynentu, na którym nasz gatunek Homo sapiens pojawił się około 300 tysięcy lat temu.