Hayabusa2 wraca na Ziemię z próbkami z asteroidy Ryugu. Takie zdjęcia udało jej się wykonać

Hayabusa2 ( „sokół wędrowny 2” ), wystrzelona została przez Japońską Agencję Badań Kosmicznych (JAXA) w 2014 roku. Do Ryugu dotarła 27 czerwca 2018 roku. 3 października tego samego roku lądownik MASCOT dotknął powierzchni planetoidy i badał ją przez kilkanaście godzin. W dniach 23-25 października 2018 roku przeprowadzona została trzecia operacja przeglądu potencjalnych miejsc lądowań. Wówczas sonda zbliżyła się do planetoidy na odległość 20 metrów. 22 lutego 2019 roku sonda wylądowała na Ryugu i pobrała próbki, po czym natychmiast przystąpiła do wznoszenia. 5 kwietnia 2019 roku sonda umieściła na planetoidzie impaktor z materiałem wybuchowym. Wszystko, aby zaobserwować powstały w wyniku eksplozji krater, co pozwoli na lepsze poznanie właściwości powierzchni i wnętrza planetoidy. 11 lipca 2019 roku sonda pobrała próbki gruntu z okolic utworzonego przez siebie krateru.

Do 18 listopada Hayabusa2 kontynuować będzie robienie zdjęć w czasie rzeczywistym, gdy oddala się od planetoidy. Na Ziemię powrócić ma w grudniu 2020 roku.

Skalista planetoida o szerokości 900 metrów zwana 162173 Ryugu jest uważana za relikt pozostały po początkach Układu Słonecznego. Okrąża Słońce w ciągu 1 roku i 109 dni w średniej odległości 1, 19 au. Została odkryta 10 maja 1999 roku w ramach projektu LINEAR. Jej badanie może więc rzucić światło na pochodzenie i ewolucję naszej planety.

