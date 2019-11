Jakie jest prawdopodobieństwo wyginięcia ludzi? Naukowcy odpowiedzieli

Naukowcy zbadali prawdopodobieństwo wyginięcia człowieka w wyniku naturalnie zachodzących procesów, takich jak uderzenie asteroidy czy erupcje wulkaniczne. „Korzystając z informacji, że Homo Sapiens istnieje od co najmniej 200 tysięcy lat, dochodzimy do wniosku, że prawdopodobieństwo wyginięcia ludzkości z przyczyn naturalnych w każdym roku wynosi z pewnością jeden do 14 tys. a prawdopodobnie jest mniejsze niż jeden do 87 tys”. – czytamy.

Badania wskazują zatem, że jest większa szansa, że ludzie wyginą niż na to, że jeden człowiek zostanie porażony piorunem (prawdopodobieństwo 1 do 700 tysięcy), zaatakowany przez rekina (1 do 650 tysięcy) lub nawet umówi się z supermodelką (1 do 880 tysięcy). Warto zwrócić uwagę, że jedna na 14 tysięcy szans na wyginięcie oznacza, że mamy 99,993 procent szans na to, że nie wyginiemy danego roku.

Zespół badaczy zwrócił też uwagę na to, że ryzyko powiększa się, gdy do obliczeń dodawane są takie czynniki, jak każde zagrożenia spowodowane przez samego człowieka – broń nuklearna czy zmiany klimatu. Naukowcy wyjaśnili jednak, że zrozumienie tego bez brania pod uwagę antropogenicznego zaangażowania, ma swoje zalety. Jak czytamy, pozwala nam to określić i uszeregować pod względem ważności największe zagrożenia, jakie napotykamy na całym świecie.

