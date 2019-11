Polka będzie doradzać Donaldowi Trumpowi. W dziedzinach nauki i technologii

W czwartek 14 listopada na oficjalnej stronie Białego Domu został opublikowany krótki komunikat, w którym poinformowano, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił zamiar mianowania dwóch osób na „kluczowe stanowiska administracyjne”. Konkretnie chodzi o stanowiska w Prezydenckiej Radzie Doradców ds. Nauki i Technologii. Na wspomnianą funkcję mają zostać powołani Shannon Blunt oraz Polka Dorota Grejner-Brzezińska.

Prof. Dorota Grejner-Brzezińska – kim jest?

Profesor Dorota Grejner-Brzezińska jest absolwentką Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Ohio. Jak informuje „Gazeta Olsztyńska”, gdy jako pierwsza kobieta z Ohio State University została wybrana do prestiżowego National Academy of Engineering, przyznała, że to „wspaniały dzień dla przedstawicielek jej płci”. Dodała także, że ma nadzieję, że nominacja, którą otrzymała zainspiruje młode kobiety, które są inżynierami.

