Sam film mrozi krew w żyłach. Nurek znalazł się oko w oko z 7-metrową anakondą

Bartolomeo Bove fascynuje się fotografią podwodną i nurkowaniem. W kolekcji jego filmów nie brakuje nagrań z żółwiami, rekinami czy aligatorami. Ostatnio nurek opublikował mrożące krew w żyłach nagranie ze spotkania z... anakondą.

Bove miał okazję nagrać kilkumetrowego gada w trakcie pobytu w rezerwacie rzeki Formoso w Brazylii. Na niektórych ujęciach widać, że anakonda była równie zainteresowana nurkiem, co on nią - olbrzymi wąż długo wpatrywał się w kamerę, co i raz wysuwając język.

Ku zadowoleniu nurka, gad wyszedł ze swojej kryjówki w skałach na brzegu rzeki, dzięki czemu możliwe było sfilmowanie go w pełnej okazałości. Zdaniem Bartolomeo Bove anakonda mogła mierzyć nawet 7 metrów i ważyć około 90 kilogramów. Na nagraniu wykonanym przez towarzyszącą Bove'owi osobę w pełni widać rozmiary węża w porównaniu do człowieka.

A to inne podwodne spotkania nurka z dzikimi zwierzętami, m.in. z Wysp Galapagos.