„Możliwość istnienia życia” na Tytanie. NASA stworzyła mapę księżyca

Mapa powstała na podstawie danych zebranych w trakcie misji bezzałogowej sondy kosmicznej Cassini-Huygens, która w ramach wspólnego projektu: amerykańskiej NASA, europejskiej ESA i włoskiej ASI w latach 2004-2017 badała Saturna i jego księżyce. Obiektem szczególnego zainteresowania był Tytan. Jego średnica 5 150 km czyni go drugim co do wielkości księżycem Układu Słonecznego za Ganymede znajdującym się w pobliżu Jowisza.

Z badań naukowców wynika, że kluczową rolę na Tytanie odgrywają związki organiczne o kluczowym znaczeniu dla rozwoju organizmów żywych. – Związki organiczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o możliwość życia na Tytanie, które według wielu z nas mogłoby się rozwinąć w oceanie wody pod lodową skorupą Tytana – komentowała geolog planetarna Rosaly Lopes z Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii podległego NASA. – Związki organiczne mogą, jak sądzimy, przenikać do płynnego oceanu wody, a to może dostarczyć składników odżywczych niezbędnych do życia, jeśli ono by się tam rozwinęło – dodawała Lopes, pod której kierownictwem prowadzone były nadania opublikowane w "Nature".

Badacze z NASA tłumaczą, że podobnie jak na Ziemi, tak i na Tytanie występują deszcze. Różnica jest jednak zasadnicza – podczas gdy na naszej planecie opady to woda, tak na Tytanie chmury zrzucają węglowodory, takie jak metan i etan. Substancje, które na Ziemi przyjmują postać gazową, na Tytanie ze względu na mroźny klimat – występują w postaci płynnej. Z obserwacji wynika, że opady deszczu występują na całej powierzchni księżyca, ale regiony równikowe są bardziej suche niż bieguny.

Na Tytanie dominują niziny (pokrywają 65 proc. jego powierzchni) i wydmy (17 proc. powierzchni). Formacje te składają się z zamrożonych cząstek metanu i innych węglowodorów. Co podkreśla NASA, Ruran jest jedynym obiektem z Układu Słonecznego poza Ziemią, na którym znaleziono zbiorniki wypełnione płynami – całe jeziora i morza metanu, głównie w rejonach polarnych. Obszary pagórkowate i górskie, uważane za odsłonięte części skorupy lodowej Tytana, stanowią 14% powierzchni.

