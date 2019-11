Pies czy wilk? Odnaleziono szczeniaka, który zamarzł 18 tys. lat temu

Naukowcy z Centre for Palaeogenetics w Sztokholmie poinformowali o nietypowym znalezisku. Szwedzkim badaczom udało się znaleźć na terenie dzisiejszej Syberii pokrytego sierścią niewielkiego szczeniaka, który jest zachowany w doskonałym stanie. Dzięki wstępnym badaniom ustalono, że zwierzę ma 18 tysięcy lat. Na chwilę obecną badacze nie wiedzą, do jakiego konkretnie gatunku należy zwierzątko. Podejrzewają, że jest to wilk lub pies. Aby móc określić dokładnie, gatunek szczenięcia, niezbędne będzie przeprowadzenie szczegółowych badań.

Co ciekawe, Syberia okazuje się być wyjątkowym miejscem dla naukowców. Kilka miesięcy temu w pobliżu rzeki Tirekhtyakh w Jakucji poszukiwacz kłów mamutów znalazł głowę wilka sprzed 40 tysięcy lat. Odkryto także lwa jaskiniowego sprzed 30 tys. lat.

