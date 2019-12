Klaudia Jachira: Kornik drukarz nie niszczy polskiej przyrody

Prowadzący rozmowę zapytał polityk o problem z kornikiem drukarzem. – Ja w tej materii opieram się na opiniach ekologów, którzy dobrze się znają na ekosystemie. Uważam, że nasze podejście do lasów i leśnictwa jest bardzo archaiczne i "pod człowieka" – las jest zasobem gospodarczym, ma nam służyć tylko do tego, żeby był materiał – stwierdziła na początku Jachira. – Jest robiona betonowa droga w środku całej puszczy – z jednej małej miejscowości do drugiej malutkiej miejscowości – dodała.

Później polityk stwierdziła, że „kornik był zawsze” . – To też jest problem monokultury leśnej. Zrobiliśmy coś bardzo niedobrego. Monokultury w lesie są bardzo złe. Musimy odchodzić od tego, żeby był jeden gatunek i musimy zalesiać – mówiła. – Kornik jest naturalnym zjawiskiem. Nie padnie puszcza. Puszcza padnie tylko wtedy, jeżeli z chciwości ludzkiej, będą traktowane drzewa jako element zarabiania pieniędzy. Nie dajmy sobie wmówić, że kornik drukarz niszczy polską przyrodę, bo on jest też częścią tej przyrody (...) Przyroda wie, co robi, jeśli jej tylko nie będziemy przeszkadzać – przekonywała.

Prowadzący kilkukrotnie pytał Jachirę o to, ile jest hektarów lasów w Polsce. Posłanka nie chciała jednak odpowiedzieć na to pytanie. W końcu oświadczyła, że „wcale nie musi być przygotowana do pracy w komisji” . – Do pracy w komisji ochrony środowiska? Stawiam, że tak – odparł prowadzący. – Czuję się przygotowana, bo mam wartości i dla mnie ochrona środowiska jest bardzo ważna – stwierdziła Jachira.

