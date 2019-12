Dorośli uważają Thunberg za „wściekłą”? 16-latka odpowiedziała

Greta Thunberg jest w drodze na szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. W Lizbonie odpowiedziała na stwierdzenie jednego z dziennikarzy, który przypomniał, że niektórzy dorośli uważają ją za „wściekłą” . – Jesteśmy wściekli, jesteśmy sfrustrowani i mamy ku temu dobre powody. Jeżeli chcą, żebyśmy przestali się wściekać, może powinni przestać nas denerwować – stwierdziła nastolatka. – Ludzie nie doceniają siły zdenerwowanych dzieci – powiedziała.

Greta Thunberg podróżuje do Hiszpanii katamaranem. Na pokładzie oprócz niej są australijscy youtuberzy Riley Whitlum i Elayna Carausu, a także Brytyjka Nikki Henderson, która jest zawodową żeglarką. Katamaran, którym się poruszają wykorzystuje panele słoneczne i generatory wodne. Wielu komentatorów zwracało jednak uwagę na to, że Henderson poleciała samolotem z Wielkiej Brytanii do USA, aby wyruszyć w podróż z Thunberg.

