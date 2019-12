Przełomowe badania naukowców. Psy rozpoznają słowa podobnie jak ludzie

Tym, którzy nigdy nie mieli psa często wydaje się dziwne, że właściciele rozmawiają ze swoimi czworonogami w taki sposób, jakby prowadzili konwersację z drugą osobą. Według najnowszych badań naukowców z University of Sussex w Brighton, których wyniki opublikowano na łamach czasopisma „Biology Letters”, psy rozumieją, co do nich mówimy.

Grupa badaczy pod kierownictwem dr Holly Root-Gutteridge przeprowadziła eksperyment, w ramach którego sfilmowano 42 psy różnych ras. którym z głośników puszczano krótkie jednosylabowe, podobnie brzmiące słowa, wypowiadane przez różne osoby, które miały różny akcent. Słowa dobrano tak, aby nie miały nic wspólnego z popularnymi komendami. Jak się okazało, jeśli czworonogi słyszały dane słowo z inaczej brzmiącą samogłoską po raz pierwszy, pochylały się w stronę głośnika i reagowały ruchem uszu. Gdy to samo słowo wypowiadały inne osoby, zwierzęta nie zwracały na to uwagi. Kolejna reakcja pojawiła się dopiero wówczas, gdy pies usłyszał nowe słowo. Zdaniem badaczy świadczy to o tym, że czworonogi dostrzegają różnice pomiędzy poszczególnymi słowami.

Dr Holly Root-Gutteridge zaznacza, że na podstawie wyników badań nie można wysnuć wniosku, że psy rozumieją, co oznacza dane słowo, jednak są w stanie rozpoznać, co znaczy dane słowo. Oznacza to również tych wyrazów, które nie są komendami i są kierowane bezpośrednio do nich. – Psy rozpoznają słowa podobnie jak my, niezależnie od tego, kto dane słowo wypowiada i z jak silnym akcentem. Tym samym można powiedzieć, że są to dobre wieści dla tych właścicieli, którzy rozmawiają ze swoimi pupilami. Do tej pory umiejętność rozróżniania słów przypisywano tylko ludziom – podkreśla badaczka.

