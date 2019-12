Takiego organizmu szukali naukowcy. Potrafi przeżyć, jedząc... meteoryt

Badania dotyczące nietypowych organizmów opublikowano w magazynie „Scientific Reports” . Podobny do bakterii archaeon (drobny jednokomórkowiec) Metallosphaera sedula stał się przedmiotem obserwacji zespołu pod kierownictwem doktor Tetyany Milojevic z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Naukowcy szukali bowiem mikroorganizmów, które byłyby w stanie przeżyć na meteorytach. Wspomniany gatunek od razu przykuł ich uwagę jako potencjalny chętny do konsumpcji kosmicznych skał. Metallosphaera sedula został bowiem znaleziony po raz pierwszy na polu wulkanicznym we Włoszech.

Naukowcy szybko zauważyli, że organizm jest nadzwyczaj tolerancyjny na metale ciężkie. Można go znaleźć m.in. w bogatych w siarkę gorących źródłach, na zastygłych skałach wulkanicznych i w sztucznych rzekach, którymi odprowadzana jest zanieczyszczona woda z kopalni metali. Dobrze radził sobie zarówno z ciepłem jak i niskim pH, a wcześniej sprawdzono już, że potrafi przetrwać m.in. na ziemi marsjańskiej. Mikrob miał też swoją renomę nietypowego "smakosza", gdyż testowano go do usuwania pirytu z węgla.

Zespół doktor Milojevic postanowił znaleźć dla niego odpowiedni kosmiczny posiłek. Wybrano skałę pochodzącą ze 120-kilogramowego meteorytu znalezionego w Afryce w 2000 roku. Meteoryt NWA 1172 wydawał się idealny, ponieważ zawierał różne metale, więc szansa, że Metallosphaera sedula znajdzie coś dla siebie, była większa. Szybko okazało się, że populacja archeonu rośnie na pożywieniu z meteorytu znacznie szybciej niż w próbce kontrolnej z chalkopirytu. To dało badaczom podstawę, by sądzić, że w kosmosie mogą istnieć mikroorganizmy, które mają podobne preferencje żywnościowe. Co więcej, mogły one trafić wraz z kosmicznymi skałami na Ziemię.

