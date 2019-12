Słodka, puszysta kulka? Kodkod to w rzeczywistości mały, nieuchwytny drapieżnik

Koty chilijskie żyją na terenie lasów Chile i Argentyny. Długość ich ciała to od 39 do 51 centymetrów, a długość samego ogona dochodzi do 25 centymetrów. Masa ciała dorosłych samców to 1,7-3 kg, a samic 1,3-2,1 kg. Mają szarobrązową lub rdzawobrązową sierść pokrytą małymi ciemnymi plankami. Odżywiają się gryzoniami, ptakami i gadami. Głównie prowadzą nocny tryb życia.

Kodkody są gatunkiem chronionym zarówno w Chile jak i w Argentynie. Bardzo mało wiadomo na temat ich rozwoju i życia, ponieważ trudno spotkać osobniki tego gatunku na swojej drodze. Takie zadanie postawiła sobie dr Constanzy Napolitano, z którą rozmawiał przedstawiciel Global Wildlife Conservation. Do tej pory, czyli 6 lat po rozpoczęciu badań, kobieta znalazła 150 osobników tego gatunku. Dzięki jej badaniom, w 2017 roku rząd chilijski przyjął pierwszy w historii plan na rzecz ochrony kodkodów w Chile. Nie przyznał jednak żadnych środków na jego realizację. Dlatego właśnie Napolitano postanowiła złożyć wniosek o takową na własną rękę i... udało się. Od listopada 2018 roku prowadzi zespół, który wdraża dwuletni program pilotażowy o wartości 40 tys. dolarów, który ma na celu ochronę ocelotów chilijskich.

– Ta dotacja jest wyjątkowa, ponieważ jest przeznaczona wyłącznie na działania w terenie. Tego rodzaju wsparcie jest trudne do uzyskania, szczególnie w kraju rozwijającym się takim jak Chile, gdzie występuje wiele innych problemów i istnieje dużo potrzeb – podkreśliła Napolitano w rozmowie z Global Wildlife Conservation. – Mimo to, bardzo ważna jest ochrona kodkodów, ponieważ są to tzw. „gatunki parasolowe” – są mięsożercami o dużym zasięgu, więc ochrona ich siedlisk to też ochrona innych zwierząt i roślin, występujących na tym samym obszarze – wyjaśniła.

– Kiedy zaczynałam, tak naprawdę nikt nie wiedział niczego o kodkodach. A to, czego nie znamy, jest zazwyczaj odbierane przez nas jako zagrożenie. Teraz wiemy znacznie więcej o tym gatunku i zagrożeniach dla jego istnienia, a dotacja daje rzadką okazję do tego, aby te zagrożenia wykluczyć – dodała.

Czytaj także:

Wygląda jak przekarmiony, puszysty kociak. W rzeczywistości jest dzikim drapieżnikiem